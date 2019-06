Θεραπεία AIDS, Καρκίνου και άνθρωπο στον...Άρη υποσχέθηκε ο Τραμπ

Την θεραπεία του καρκίνου, του AIDS και αποστολή του πρώτου ανθρώπου στον Άρη...υποσχέθηκε κατά την επίσημη έναρξη της καμπάνιας επανεκλογής του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ από το Ορλάντο της Φλόριντα.

Απαντώντας ουσιαστικά στον κυριότερο όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αντίπαλο του για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν ο οποίος έκανε λόγο προ ημερών για την ανάγκη θεραπείας του καρκίνου, ο Τραμπ είπε ««Θα βρούμε τις θεραπείες για πολλές, πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και άλλων, και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο».

Election promises by Trump: "Cure for #cancer, eradication of #AIDS and landing humans on #Mars"

pic.twitter.com/svnJDTaeWu