Συνομιλίες Μπ. Τζόνσον για Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία

Σαφή απάντηση ότι το Brexit χωρίς συμφωνία το οποίο προωθεί για τις 31 Οκτωβρίου, θα είναι καταστροφικό, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την ειρηνευτική συμφωνία του 1998, η οποία τερμάτισε τρεις δεκαετίες βίας στην περιοχή, έδωσε το ιρλανδικό εθνικιστικό κόμμα, Σιν Φέιν, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του νέου βρετανού προέδρου με τη Β. Ιρλανδία.

«Εκφράσαμε πολύ έντονες αμφιβολίες για αυτή την πολιτική (του Brexit). Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό για την ιρλανδική οικονομία, για τον βιοπορισμό των Ιρλανδών, για την κοινωνία μας, την πολιτική μας και την ειρηνευτική μας συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους η επικεφαλής του Σιν Φέιν.

Today PM @BorisJohnson is in Northern Ireland with Secretary of State for Northern Ireland @JulianSmithUK.



They are meeting each of Northern Ireland’s main political parties for discussions on restoring the devolved institutions. pic.twitter.com/Eot84ftzkf