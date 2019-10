Συνέδριο Alde: «Δεν υπάρχει Ελευθερία χωρίς τους Φιλελεύθερους»

Του Γιάννη Μαντζίκου

To Ευρωπαϊκό Κόμμα Φιλελευθέρων (ALDE) και Δημοκρατών, που μετονομάστηκε σε «Ανανεώστε την Ευρώπη» (Renew Europe) πραγματοποίησε στην Αθήνα το 40ο συνέδριό του στο οποίο παραβρέθηκαν σημαντικά ονόματα του χώρου που διαμορφώνουν ενεργά την ατζέντα της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Μεταξύ άλλων στην Αθήνα βρέθηκαν μεταξύ 24 και 26 Οκτωβρίου, η Μάργκρετ Βεστάγκερ Επίτροπος Ανταγωνισμού, η Βερα Γιούροβα Επίτροπος Δικαιοσύνης, ο Σαβιε Μπετέλ πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και η Βιολέτα Μπαλκ Επίτροπος Μεταφορων, καθώς και ο επικεφαλής του Renew Europe, Nτάσιαν Τσιόλος.

«Η εντολή που λάβαμε από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα ανανεώσουν και θα κρατήσουν ζωντανό το Ευρωπαϊκό όνειρο» δήλωσε η Βέρα Γιουρόβα, Ευρωπαία επίτροπος για τη Δικαιοσύνη και μέλος του Τσέχικού κόμματος ANO.

Tα αριθμητικά δεδομένα που προέκυψαν μετά τις ευρωεκλογές δίνουν κάθε δικαίωμα να στηρίξει την άποψη της, αφού το ALDE μαζί με το LREM κέρδισαν τις περισσότερες έδρες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2014 (39) και είναι πια η τρίτη πολιτικά δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο με 109 έδρες.

Παιδεία, Κλιματική Αλλαγή, ανεργία ενεργοποίηση της νεολαίας, οι ψηφιακές προκλήσεις του 21ου αιώνα αλλά και η χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών ήταν κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τους συνέδρους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους τόνισαν πως το Ευρωπαϊκό Κόμμα Φιλελευθέρων και Δημοκρατών είναι αυτό που μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των σύγχρονων Ευρωπαίων.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε ασφαλώς και ένα από τα θέματα των ημερών το Brexit.

«To Brexit είναι η απόφαση των Βρετανών ψηφοφόρων, την οποία την έλαβαν και στο τέλος το Brexit θα γίνει. Φυσικά υπάρχουν πολλά μπρος πίσω στο Κοινοβούλιό τους και το σέβομαι, αλλά αυτό που μετράει για μένα είναι πως οι 27 ενώθηκαν και δουλεύουν μαζί για να διατηρήσουν την ειρήνη, την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και κυρίως να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Γιατί η Ένωση αφορά εμάς τους ανθρώπους» τόνισε μεταξύ άλλων η Βεστάγκερ.