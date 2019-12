Συνάντηση φον ντερ Λάιεν με Τραμπ αρχές του 2020 για εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να συναντήσει στις «αρχές 2020» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εμπορικών διαφορών με την Ουάσινγκτον.

«Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και μιλήσαμε σύντομα για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Χαίρομαι για μια συνάντηση που θα έχουμε στις αρχές του 2020», ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Twitter. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν διευκρίνισε την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, ωστόσο σημείωσε ότι «θέλουμε και οι δύο ισότιμη εταιρική σχέση» και πως «η φιλία και στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ είναι καθοριστικές για μια αμοιβαία επιτυχία»

Courtesy call with @realDonaldTrump. Talked briefly about US-EU relations. I’m convinced, the close friendship and cooperation between Europe and the United States is crucial for mutual success. We both want a fair partnership. Look forward to meeting at the beginning of 2020. pic.twitter.com/p9pDlbFjaW