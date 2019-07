Συνάντηση Αδ. Γεωργιάδη - Τζ. Πάιατ

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάϊατ, είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με επίκεντρο τις εκκρεμείς επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o Τζέφρι Πάιατ, έδωσε συγχαρητήρια στον Άδωνι Γεργιάδη ενώ σχολίασε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες να αναπτυχθούν οι ελληνοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις. «Συγχαρητήρια στον φίλο μου 'Αδωνι Γεωργιάδη για το ρόλο του πρώτου υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ελλάδα μετά την διάσωση. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες να αναπτυχθούν οι αμερικανόελληνικές εμπορικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού, των ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλων. Έχετε την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ», έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρέσβης.

Congratulations to my friend @AdonisGeorgiadi on his role as Greece’s first post-bailout Minister of Development and Investments. There’s so much potential to grow the U.S.-#Greece trade relationship including #Elliniko, #Elefsina & others. You have the full support of the U.S. pic.twitter.com/KcqJuOMO8T