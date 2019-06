Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στον Λευκό Οίκο

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να αποκλείουν τη βόρεια πλευρά καθώς υπάρχουν αναφορές για ύποπτο αντικείμενο.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, ένα άτομο πέταξε ένα σακίδιο και προσπάθησε να πηδήξει πάνω από φράχτη κατά μήκος του πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια. Το άτομο τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Heavily armed Secret Service seen taking positions behind trees on the North Lawn of the WH. Press then cleared from the area. pic.twitter.com/1zc0R3jNdO