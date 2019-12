Στη Ρωσία θα μεταβεί τουρκική αντιπροσωπεία - Συζητήσεις για τη Λιβύη

Του Γιάννη Μαντζίκου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τουρκική αντιπροσωπεία θα πάει στη Μόσχα για συνομιλίες σχετικά με τη Λιβύη και την πιθανότητα η Άγκυρα να αναπτύξει στρατεύματα εκεί.

«Μια αντιπροσωπεία, η οποία θα περιλαμβάνει τους αναπληρωτές του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού θα πάνε στη Μόσχα για συνομιλίες στο προσεχές διάστημα», δήλωσε ο Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε εάν έχει συζητήσει με τον Πούτιν το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων.

