Δημοσιεύτηκε η κατάθεση του πληροφοριοδότη για τη συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι

Η Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε μια αποχαρακτηρισμένη εκδοχή της καταγγελίας του πληροφοριοδότη που περιγράφει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς σχετικά με τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην έναρξη έρευνας για την αποπομπή του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής Άνταμ Σκίφ προχώρησε στην ανακοίνωση μέσω twitter, λίγο πριν ο Τζόζεφ Μαγκουαιρ, ασκών χρέη διοικητή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (DNI) καταθέσει ενώπιον της επιτροπής του. Μιλώντας μεταξύ άλλων, πριν ο Μαγκουάιρ πάρει τον λόγο, ο Σκίφ είπε «πρόκειται για περίτρανη απόδειξη ότι ο πρόεδρος πρόδωσε τον όρκο του».

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο γενικός επιθεωρητής των υπηρεσιών πληροφοριών Μάικλ Άτκινσον αναφέρει πως του κατατέθηκε μια καταγγελία από έναν «αξιόπιστο» μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, μέλος και ο ίδιος μιας υπηρεσίας πληροφοριών, την οποία ο Άτκινσον έκρινε «αξιόπιστη και ανησυχητική», ώστε να την θεωρήσει «κατεπείγουσα» και να ενημερώσει το Κογκρέσο. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζόζεφ Μαγκουάιρ δεν καταθέτουν αντίγραφο της αναφοράς στο Κογκρέσο.

Στο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται μεταξύ άλλων «Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την εξουσία του για να εμπλέξει μια ξένη χώρα ενόψει των εκλογών του 2020. Η εμπλοκή αφορά την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος στη δύναμη αυτή για έρευνα εναντίον πολιτικού του αντιπάλου». Στη συνέχεια ο πληροφοριοδότης αναφέρεται στο γεγονός ότι «υπάλληλοι του Λευκού Οίκου κατευθύνονταν από δικηγόρους του Λευκού Οίκου για να αφαιρέσουν το ηλεκτρονικό αντίγραφο από το σύστημα των υπολογιστών, όπου τέτοια αρχεία αποθηκεύονται για συντονισμό, οριστικοποίηση και διανομή σε αξιωματούχους σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου», γράφει στην καταγγελία του.

Ο πληροφοριοδότης κάνει λόγο «για προσπάθεια φορτωθεί το αρχείο σε ένα ξεχωριστό ηλεκτρονικό σύστημα, που χρησιμοποιείται με άλλο τρόπο, για την αποθήκευση και διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών, με ιδιαίτερα ευαίσθητη φύση».

