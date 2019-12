Δεν αναγνωρίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τη γενοκτονία των Αρμενίων

Με μια λιτή ανακοίνωση το αμερικανικό Υπουργείο εξωτερικών παίρνει αποστάσεις από τις πρόσφατες ψηφοφορίες στην Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι οποίες αναγνώρισαν την σφαγή των Αρμενίων από την Τουρκία ως γενοκτονία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει «Η θέση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Αποτυπώνεται πλήρως στις δηλώσεις του προέδρου τον Απρίλιο».

State Department says Congress Recognition of #ArmenianGenocide does NOT reflect Trump administration position. Its position is Trump’s April statement as “mass atrocity.”



This follows threats by #Turkey that it may oust US from Incirlik base. Here’s the 2 lines statement: pic.twitter.com/uH46ChjGgP