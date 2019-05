Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον πρώην ΥΠΕΞ Τίλερσον: «Βλάκας με περικεφαλαία»

Μύδρους εναντίον του πρώην υπουργού Εξωτερικών του, Ρεξ Τίλερσον, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον με έκφραση που μπορεί να μεταφραστεί ως «βλάκας με περικεφαλαία» (“dumb as a rock”), ενώ διέψευσε παράλληλα ότι ο ίδιος ήταν λιγότερο προετοιμασμένος από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρώτη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες.

«Ο Ρεξ Τίλερσον, ένας βλάκας με περικεφαλαία, εντελώς απροετοίμαστος και όχι αρκετά έξυπνος για να γίνει υπουργός Εξωτερικών, επινόησε μια ιστορία ότι εγώ ήμουν λιγότερο καλά προετοιμασμένος από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση που είχαμε στο Αμβούργο της Γερμανίας», ανέφερε ο Ντ. Τραμπ μέσω του Twitter, υπενθυμίζοντας ότι καθαίρεσε τον υπουργό του.

«Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε. Δείτε πώς τα πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες!», προσθέτει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing!