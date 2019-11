Σφοδρές συγκρούσεις αστυνομίας διαδηλωτών στο Παρίσι- 33 συλλήψεις 

Η γαλλική αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων στα βορειοδυτικά του Παρισιού, προκειμένου να απωθήσει τους διαδηλωτές για την συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη των διαδηλώσεων των “κίτρινων γιλέκων.

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας κοντά στον σταθμό του μετρό (Porte de Champerret), καθώς οι διαδηλωτές προετοιμάζονταν να κάνουν πορεία κατά μήκος της πόλης, από τα νότια του Παρισιού (Gare d'Austerlitz).

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές από την κατάληψη της περιφερειακής οδού του Παρισιού, σύμφωνα με το Reuters.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, ενώ έστηναν οδοφράγματα.

Παράλληλα, αναποδογύρισαν δύο αυτοκίνητα, ενώ έβαλαν φωτιά σε μία μοτοσικλέτα και ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας την χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και του κανονιού νερού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε 33 συλλήψεις.

#SputnikVidéo | Des manifestants essayent de mettre le feu à une borne à verre dans les rues parisiennes Pour en savoir plus : https://t.co/NtwQ6gNS4e #Paris #ActeLIII #GJ #Acte53 #16novembre #Giletsjaunes pic.twitter.com/rAQ7KJVFMk

Tear gas deployed against #YellowVests ahead of one-year anniversary #Paris



LIVE NOW: https://t.co/wPXf0gZa4z pic.twitter.com/VuBmYbWUA0