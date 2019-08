Σφοδρές αντιδράσεις κατά της απόφασης Τζόνσον για κλείσιμο της Βουλής

Για «αγριότητα κατά του Κοινοβουλίου» και «επιχειρούμενο πραξικόπημα» κατηγορούν τον Μπόρις Τζόνσον πολιτικοί παράγοντες της Βρετανίας τον Βρετανό πρωθυπουργό, μετά το αίτημά του προς της Βασίλισσα Ελισάβετ να διακόψει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.



Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ενέργεια αυτή αποτελεί μία συνταγματική αγριότητα. Όποιον μανδύα και να ενδυθεί, είναι εκτυφλωτικά προφανές ότι στόχος της αναστολής τώρα είναι να εμποδισθεί το κοινοβούλιο να συζητήσει το Brexit και να εκπληρώσει το χρέος του», μετέδωσε το BBC.



Η Νίκολα Στέρτζον πρωθυπουργός της Σκωτίας, κάλεσε τους βουλευτές που είναι υπέρ της παραμονής στη ΕΕ να ενεργήσουν άμεσα, περιγράφοντας την Τετάρτη ως «μαύρη ημέρα για τη βρετανική δημοκρατία».



«Ο Μπόρις Τζόνσον επιδιώκει πραξικόπημα ενάντια στο κοινοβούλιο. Ενάντια σε εσάς τους ψηφοφόρους και τους πολιτικούς εκπροσώπους σας. Για ένα καταστροφικό No Deal», ανέφερε με τη σειρά της η εκπρόσωπος των Εργατικών, Νταϊάν Αμποτ με ανάρτησή της στο twitter.

Boris Johnson is aiming for a coup against parliament. Against you the voters and your political representatives. For a disastrous No Deal where the only one to benefit is Trump https://t.co/4sz76f0FbP pic.twitter.com/DWamMw3Nhn