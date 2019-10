Στους Γ. Κέιλιν, Π. Ράτκλιφ και Γκ. Σεμέντσα το Νόμπελ Ιατρικής

Στους Αμερικανούς επιστήμονες Γουίλιαμ Κέιλιν, Γκρεγκ Σεμέντζα και τον Βρετανό Πίτερ Ράτκλιφ απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Οι τρεις επιστήμονες τιμώνται με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, επειδή ανακάλυψαν πώς τα κύτταρα αισθάνονται και προσαρμόζονται στη διαθεσιμότητα οξυγόνου», ανέφερε στο σκεπτικό της η επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας.

«Οι φετινοί βραβευθέντες αποκάλυψαν τον μηχανισμό μιας από τις πιο ουσιαστικές προσαρμοστικές διαδικασίες της ζωής», επισημαίνεται στην ανακοίνωση για το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (913.000 δολαρίων).

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL