Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενετία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε απόψε η Βενετία, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Βενετία», έγραψε στο Twitter ο Κόντε, δύο ημέρες μετά την ιστορική πλημμυρίδα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per #Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia