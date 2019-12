Σε εξέλιξη οι εκλογές στη Βρετανία - Αυξημένα ποσοστά συμμετοχής

Σημαντική είναι από νωρίς το πρωί η προσέλευση στις κάλπες, στα εκλογικά κέντρα της χώρας. Σε κάποια εκλογικά κέντρα του Λονδίνου, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως το Κέιμπριτζ, το Μάντσεστερ, το Κάντερμπερι, έχουν αναφερθεί ουρές και αναμονή μέχρι μίας ώρας, κάτι που ενισχύει την πρόβλεψη για μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις σημερινές εκλογές.

Σε εκλογική περιφέρεια της Σκοτίας ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές αρχές ότι διεξήχθη ελεγχόμενη έκρηξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν εντοπίστηκε μία ύποπτη συσκευή κοντά σε ένα εκλογικό κέντρο. Οι ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το εκλογικό κέντρο έχουν μεταφερθεί σε άλλο και η εκλογική διαδικασία διεξάγεται ομαλά.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7.00 το πρωί και θα κλείσουν στις 10.00 το βράδυ, οπότε αναμένεται το αποτέλεσμα του Exit Poll, που θα δώσει την πρώτη εικόνα, προβλέποντας ποιο θα είναι το αυριανό τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.

Οι αρχηγοί των κομμάτων προσήλθαν ήδη στην κάλπη για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε να μην ψηφίσει στην περιφέρεια 'Αξμπριτζ, όπου ο ίδιος είναι υποψήφιος, αλλά στην περιφέρεια Σίτι του Λονδίνου και Ουέστμινστερ, όπου οι Συντηρητικοί διεκδικούν την έδρα με οριακό αποτέλεσμα.

Elmo waiting for Jeremy Corbyn as he heads in to vote in Islington North pic.twitter.com/fLe19Fw2HK