Συρία: Ρωσικά στρατεύματα στη ζώνη που κατείχαν οι ΗΠΑ

Εικόνες από ρωσικά και συριακά στρατεύματα να καταλαμβάνουν θέσεις στην περιοχή του Μάνμπιτζ όπου μέχρι χθες στρατοπέδευαν Αμερικανοί στρατιώτες μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.

Το κρατικό κανάλι Russia-24 έδειξε ρωσικά στρατεύματα να περιπολούν στη βόρεια της Μανμπίτζ. Το Russia Today έδειξε σε βίντεο εικόνες που δείχνουν ένα αμερικανικό κομβόι να διασταυρώνεται σε έναν δρόμο, που συνδέει το Μάνμπιτζ με το Κομπάνι, με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς το Μάνμπιτζ.

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν θέσεις στην πόλη Μάνμπιτζ, μετά την συμφωνία που έκαναν με τους Κούρδους της περιοχής για να αναχαιτίσουν την διείσδυση των τουρκικών στρατευμάτων

Ο συριακός κυβερνητικός στρατός πήρε τον έλεγχο των στρατιωτικών βάσεων στη βορειοανατολική Συρία που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση της Ρωσίας.

#Syria #EasternEuphrates#Russia|n PMC inside the #US base in #Manbij abandoned this morning. pic.twitter.com/II2FI68aBx