Ρωσία: 14 νεκροί από πυρκαγιά σε υποβρύχιο

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε ρωσικό ερευνητικό υποβρύχιο χθες Δευτέρα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ατόμων, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη κατά τη διάρκεια βιομετρικών μετρήσεων, ενώ το υποβρύχιο βρισκόταν σε ρωσικά χωρικά ύδατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς, όπου είχε ως αποστολή να μελετήσει τον θαλάσσιο χώρο κοντά στον πυθμένα και τον πυθμένα του Ειρηνικού για σκοπούς του Πολεμικού Στόλου της Ρωσίας. Οι δεκατέσσερις ναύτες έχασαν τη ζωή τους από δηλητηρίαση που υπέστησαν λόγω των αναθυμιάσεων που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Οι αρχές της χώρας γνωστοποίησαν πως η πυρκαγιά κατασβέστηκε από το ίδιο το πλήρωμα, ενώ το υποβρύχιο έχει πλέον μεταφερθεί στον ναύσταθμο του Σεβορομόσκ.

Σύμφωνα με το Sputnik, για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα με επικεφαλής τον αρχηγό του ρωσικού Ναυτικού.

