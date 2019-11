Ουαλία: Σε εξέλιξη έρευνα για αναφορές περί συντριβής αεροσκάφους

Αναφορές στις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για συντριβή αεροσκάφους κοντά στις ακτές της Ουαλίας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και ήδη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Όπως αναφέρει το BBC, ελικόπτερο της ακτοφυλακής ερευνά την περιοχή γύρω από το νησί Puffin, κοντά στο νησί Anglesey. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου το μεσημέρι της Δευτέρας. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε: «Ερευνούμε αυτή την ώρα ένα περιστατικό κοντά στο νησί Puffin».

Δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι ήταν στο σκάφος.

Multi agency operation underway at sea off Anglesey coast following report of incident involving light aircraft @RNLI @NWPolice @BeaumarisRNLI @MoelfreLifeboat pic.twitter.com/aTVDMm4zBk