Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ: Δεν έχουμε χάσει κανένα drone

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για καμία κατάρριψη τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο Στενό του Χορμούζ, λίγη ώρα αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το Πεντάγωνο ανακοίνωσαν ότι το πλήρωμα ενός αποβατικού ελικοπτεροφόρου πλοίου, του USS Boxer, «κατέρριψε» ένα.

«Δεν έχουμε καμία πληροφορία περί απώλειας τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους σήμερα [σ.σ. χθες Πέμπτη]», περιορίστηκε να πει ο Ζαρίφ σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη πριν μπει σε ανελκυστήρα για να πάει στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πλήρωμα του αποβατικού Μπόξερ κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο στενό του Χορμούζ. Τον ίδιο ισχυρισμό έκανε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζόναθαν Χόφμαν, διευκρινίζοντας ότι το ιρανικό «μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα [unmanned aerial system, UAS]» είχε πλησιάσει «απειλητικά» το αποβατικό και καταρρίφθηκε περί τις 10:00 τοπική ώρα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το συμβάν νέα ιρανική εχθρική και προκλητική ενέργεια εναντίον σκαφών που πλέουν σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο και διατράνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, τους πόρους τους και τα συμφέροντά τους.

Από την πλευρά του ωστόσο, ο υφυπουργός Άμυνας του Ιράν Αμπάς Αρακτσί διέψευσε πλήρως σήμερα ότι η χώρα του έχασε κάποιο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Στενό του Χορμούζ.

«Δεν έχουμε χάσει κανένα drone στο Στενό του Χορμούζ ούτε κάπου αλλού. Ανησυχώ ότι το USS Boxer κατέρριψε ένα δικό τους UAV κατά λάθος!», έγραψε ο Αρακτσί στο Twitter.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!