Βολιβία: Ένοπλες Δυνάμεις και Αστυνομία ζητούν παραίτηση Μοράλες

Την παραίτησή του Έβο Μοραλες ζήτησε ο αρχηγός των Ενόπλων δυνάμεων της Βολιβίας Γουίλιαμς Καλιμαν με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. «Ο πρόεδρος πρέπει να αποχωρήσει για το καλό της χώρας ώστε να επέλθει ηρεμία» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχηγός του στρατού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ο Μοράλες φέρεται να πέταξε εκτός Βολιβίας.

Morales is gone. Bolivian presidential plane departed from El Alto airport in La Paz#Bolivia pic.twitter.com/0qmHtSW0nu