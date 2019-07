Ντ. Τραμπ: Ο Τζ. Ράτκλιφ νέος επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών

Την αποχώρηση του Νταν Κόουτς, επικεφαλής της διεύθυνσης των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, από το αξίωμα τη 15η Αυγούστου, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή μέσω twitter.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να ονομάσει τον Τζον Ράτκλιφ, Ρεπουμπλικάνο πολιτικό από το Τέξας εκλεγμένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διάδοχο του Κόουτς στο αξίωμα του DNI.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....