Ντ Τραμπ: Ο θάνατος του Αλ Μπαγκντάντι είναι πιο σημαντικός από του Μπιν Λάντεν

Μεγαλύτερο θρίαμβο και από το θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, αποκάλεσε την επιτυχία του να σκοτώσει τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους Αμπου Μπακ Αλ Μπαγκντάντι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά το διάγγελμά του για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία που ολοκληρώθηκε με το θάνατο του τζιχαντιστή.

«Ο Μπιν Λάντεν ήταν ένα μεγάλο χτύπημα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει. Αυτό είναι το χειρότερο από ποτέ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ και εν συνεχεία διευκρίνισε ότι «ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ήταν μεγάλος, αλλά ο Οσάμα Μπιν Λάντεν έγινε μεγάλος με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχτισε ένα σύνολο, όπως θα ήθελε να το ονομάσει, μια χώρα, ένα χαλιφάτο».

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε φωτογραφίες και από το κέντρο επιχειρήσεων, όπου ο Τραμπ με τους ανώτατους επιτελικούς των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθούσε την επιχείρηση των Αμερικανών κομάντο κατά του ηγέτη του ISIS.

Νωρίτερα, περιγράφοντας την επιχείρηση ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Προσγειωθήκαμε με οκτώ ελικόπτερα, οι κομάντος μας άνοιξαν τρύπες στους τοίχους καθώς οι είσοδοι ήταν παγιδευμένες. Το παρακολουθούσα με άλλα στελέχη από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου σαν να βλέπαμε ταινία. Ήταν μια πτήση δέκα λεπτών πάνω από μια πολύ επικίνδυνη περιοχή».

Σημείωσε δε ότι ο νεκρός πια ηγέτης του ISIS σκοτώθηκε ενεργοποιώντας το γιλέκο με τα εκρηκτικά, με το οποίο ήταν ζωσμένος, έχοντας δίπλα του τρία από τα ανήλικα παιδιά του, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό τους.

Ο Τραμπ μάλιστα πρότεινε επίσης να απελευθερωθεί το βίντεο του θανάτου του Αμπου Μπακ Αλ Μπαγκντάντι, ώστε οι οπαδοί του να μπορούν να δουν πώς πέθανε, ενώ από τις περιγραφές που έκανε για το θάνατο του ηγέτη του ISIS φαίνεται ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας όλων των εξελίξεων και συμβάντων της επιχείρησης κατά του τζιχαντιστή.

«Μπήκε στο τούνελ και πήρε μαζί του τρία παιδιά που σκοτώθηκαν. Τον κυνήγησαν τα σκυλιά μας. Πυροδότησε το γιλέκο και σκοτώθηκε μαζί με τα παιδιά του. Το σώμα του διαλύθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77