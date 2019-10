Ντ. Τραμπ: Νεκρός και ο πιθανός διάδοχος του αλ Μπαγκντάντι

Στην εξουδετέρωση του επικρατέστερου διαδόχου του Αμπού Μπαρκ αλ Μπαγκντάντι προχώρησαν τα αμερικανικά στρατεύματα, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με tweet που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο αμερικάνος πρόεδρος επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικρατέστερου διαδόχου, που όπως είπε, θα αναλάμβανε την ηγεσία του Ισλαμικού Κράτους, όμως τώρα είναι νεκρός.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!