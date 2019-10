«Θα καταστρέψω την οικονομία της Τουρκίας αν κάνει κάτι εκτός ορίων»

Ο Ντοναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του για απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων από τη Συρία, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «θα καταστρέψει και θα εξαλείψει ολοσχερώς» την τουρκική οικονομία, εάν η Άγκυρα κάνει κάτι «εκτός ορίων».

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συνέχεια των σημερινών τοποθετήσεών του για τη Συρία, εξαπολύει ευθείες απειλές προς την Άγκυρα ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί στην τουρκική οικονομία.

«Όπως έχω δηλώσει κατηγορηματικά παλαιότερα και απλώς για να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη σπουδαία και απαράμιλλη σοφία μου, θεωρήσω ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω ολοσχερώς την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει παλαιότερα!)», αναφέρει συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι οι Τουρκία πρέπει «μαζί με την Ευρώπη και με άλλους, θα πρέπει να αναλάβουν τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS και τις οικογένειες τους. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του 100% του Χαλιφάτου του ISIS. Είναι καιρός τώρα και για άλλους στην περιοχή, μερικούς από αυτούς με μεγάλο πλούτο, να προστατεύσουν την επικράτειά τους. Οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες»!

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!