Τραμπ για Συρία: «Κάναμε χάρη στην Ευρώπη με την εξουδετέρωση του ISIS»

Τους λόγους για τους οποίους ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας στην περιοχή, εξηγεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ αναλώθηκαν για πολύ καιρό σε έναν άσκοπο, γι' αυτούς, πόλεμο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε πως όταν απευθύνθηκε στην Ευρώπη για να πάρει στα εδάφη της τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS, η απάντηση ήταν αρνητική και έστειλε το μήνυμα πως αφήνει, πλέον, την Τουρκία, την Ευρώπη, το Ιράν, το Ιράκ, τη Ρωσία και τους Κούρδους να... αντιμετωπίσουν μόνοι τους την κατάσταση.

Αναλυτικά, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Οι ΗΠΑ έπρεπε να μείνουν στη Συρία για 30 ημέρες, πριν πολλά χρόνια. Ωστόσο, παραμείναμε και μπήκαμε πιο βαθιά στη μάχη χωρίς προφανή σκοπό. Όταν έφτασα στην Ουάσινγκτον, το ISIS δρούσε ανεξέλεγκτα στην περιοχή. Γρήγορα εξουδετερώσαμε το 100% του Χαλιφάτου, καθώς και τους χιλιάδες μαχητές του ISIS που πιάστηκαν αιχμάλωτοι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν από την Ευρώπη.

Η Ευρώπη όμως δεν τους ήθελε πίσω, μας είπαν "Κρατήστε τους στις ΗΠΑ". Είπα "ΟΧΙ", σας κάναμε μια μεγάλη χάρη και τώρα θέλετε να τους κρατήσουμε στις φυλακές μας, με τεράστιο κόστος. Είναι δικοί σας για να τους δικάσετε. Είπαν πάλι "ΟΧΙ", νομίζοντας, ως συνήθως, πως οι ΗΠΑ είναι το κορόιδο στο ΝΑΤΟ, στο εμπόριο, παντού.

Οι Κούρδοι πολέμησαν μαζί μας, ωστόσο ενισχύθηκαν με τεράστια χρηματικά ποσά και τους παρείχαμε εξοπλισμό. Πολεμούσαν εναντίον της Τουρκίας για δεκαετίες. Συγκράτησα αυτό τον πόλεμο για περίπου τρία χρόνια, μα είναι ώρα να τελειώνουμε με αυτούς τους γελοίους, συνεχείς πολέμους, πολλοί από αυτούς είναι φυλετικοί, και να φέρουμε τους στρατιώτες μας στην πατρίδα. Θα πολεμήσουμε μόνο εκεί που έχουμε όφελος και μόνο για να κερδίσουμε.

Η Τουρκία, η Ευρώπη, το Ιράν, το Ιράκ, η Ρωσία και οι Κούρδοι πρέπει να κατανοήσουν την κατάσταση και να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν με τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS στη "γειτονιά" τους. Όλοι μισούν το ISIS, είναι αντίπαλοι για χρόνια. Εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά και θα συντρίψουμε ξανά το ISIS αν ξαναβρεθεί κοντά μας!».

