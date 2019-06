Πληροφόρηση από τη Μόσχα ότι αποχώρησαν τα περισσότερα μέλη του ρωσικού προσωπικού που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα για να στηρίξουν το καθεστώς Μαδούρο, δήλωσε ότι είχε ο Ντ. Τραμπ.

«Η Ρωσία μας ενημέρωσε ότι απέσυρε την πλειοψηφία του προσωπικού της από τη Βενεζουέλα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter o Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.