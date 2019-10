Ντ. Τραμπ: Αν η Τουρκία παραβεί τους κανόνες, θα χτυπήσω την οικονομία της

Με μήνυμά του στο Twitter προειδοποίησε την Τουρκία πως θα της επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν παίξει σύμφωνα με τους κανόνες στην επιχείρησή της στη βόρεια Συρία, ενώ υπεραμύνθηκε της επιλογής του για απεμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων από τον «πόλεμο χωρίς τέλος» που μαίνεται στην Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο twitter: «Η Τουρκία σχεδιάζει εδώ και καιρό την επίθεση εναντίον των Κούρδων. Πολεμούν μεταξύ τους σχεδόν από πάντα. Δεν έχουμε στρατιώτες ή προσωπικό στις περιοχές κοντά στις συγκρούσεις. Προσπαθώ να βάλω τέλος σε έναν ατελείωτο πόλεμο. Κι απευθύνομαι και στις δύο πλευρές: Ορισμένοι επιθυμούν να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να ξεκινήσουμε από την αρχή μία νέα σύγκρουση. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι μας λένε να μείνουμε μακριά και να αφήσουμε τους Κούρδους να δώσουν τις δικές τους μάχες (ακόμα και με την οικονομική μας ενίσχυση). Εγώ λέω να χτυπήσουμε την τουρκική οικονομία ακόμα και με κυρώσεις σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει τους κανόνες. Παρατηρώ τις εξελίξεις από κοντά».

....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely.