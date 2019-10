Ντ. Τουσκ: Δεν μπορεί να μας εκβιάζει η Τουρκία

Απαντώντας στη χθεσινή απειλή του Τούρκου προέδρου Ερντογάν περί προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν εκβιάζεται.

Συγκεκριμένα ο Τουσκ τόνισε μέσω Twitter «Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι πράξεις της μπορεί να οδηγήσουν σε μια ακόμα ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν θα ανεχθούμε ποτέ ότι οι πρόσφυγες γίνονται αντικείμενο εκβιασμών. Οι χθεσινές απειλές του προέδρου της Τουρκίας είναι εκτός τόπου και χρόνου».

