Συναγερμός στο Όσλο - Κλεμμένο ασθενοφόρο έπεσε σε πολίτες

Συναγερμός έχει σημάνει στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, όταν ένα ασθενοφόρο που προηγουμένως είχε κλαπεί από ένοπλο άντρα αγνώστων στοιχείων, έπεσε πάνω σε πλήθος διερχόμενων πολιτών στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν ένοπλο, ο οποίος είχε κλέψει ένα ασθενοφόρο στο Όσλο και, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, έπεσε με αυτό πάνω σε ανθρώπους χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα κίνητρά του.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2