Νέος προορισμός η Τουρκία για το Ιρανικό τάνκερ

Του Γιάννη Μαντζίκου

Το ιρανικό τάνκερ που έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν δημιουργώντας ένα διπλωματικό θρίλερ εμπλέκοντας και την Ελλάδα φέρεται να δηλώνει ως νέο προορισμό το λιμάνι της Μερσίνης στην Τουρκία, αντί της Καλαμάτας, που φερόταν αρχικά έτοιμο να καταπλεύσει.

Σημειώνεται ότι χθες το τάνκερ άλλαξε πορεία, διερχόμενο κάτω από την Σικελία και όχι από το στενό της Μεσσίνας επιβεβαιώνοντας τα σενάρια περί αλλαγής του τελικού του προορισμού.

ADRIAN DARYA 1, which had previously recorded Kalamata's destination in #Greece in its AIS information, changed its destination to Mersin in #Turkey. pic.twitter.com/A9fwwt92j4