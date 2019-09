Νέα επεισόδια στο Χονγκ Κονγκ

Του Γιάννη Μαντζίκου

Επεισόδια λαμβάνουν χώρα σε κεντρικό σταθμό του μετρό του Χονγκ Κονγκ το βράδυ της Παρασκευής ενόψει του Σαββατοκύριακου και των νέων διαδηλώσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους διαδηλωτές και τους ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας, οι οποίοι αξιώνουν από την κυβέρνηση να εξετάσει αυτό που χαρακτηρίζει υπερβολικη χρήση βίας. «Είμαστε θυμωμένοι με την αστυνομία και την κυβέρνηση», δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές στο Reuters.

Rubbish and wooden boards set on fire to prevent riot police from advancing near Nathan Road.



In full: https://t.co/kmLJLFCnSX. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB pic.twitter.com/IXqF3ibCHd