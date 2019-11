Νέα επεισόδια στο Χονγκ Κονγκ - 3 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρά επεισόδια μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας εισέβαλαν σε πολλά εμπορικά κέντρα την Κυριακή, ανάμεσά τους και το Citi Plaza, όπου οι διαδηλωτές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα για να απωθήσουν τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία στις κυλιόμενες σκάλες.

HKers take their resistance to the malls today. Riot police has clashed & arrested people around malls in Tuen Mun and Sha Tin. I'm at Taikoo's City Plaza where a crowd of 200 gathered to sing & chant slogans pic.twitter.com/555cyBGd5P

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον αρκετών ατόμων, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε, ενώ δάγκωσε δάγκωσε και έκοψε σχεδόν εντελώς το αυτί του ακτιβιστή Άντριου Τσίου, ηγετική προσωπικότητα του φιλοδημοκρατικού κινήματος. Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, αφού στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από τους διαδηλωτές.

WARNING NSFW (Violence, Ear on ground)



Latest new footage from Taikoo - Here is the ear biting attack. He escapes from the security guard, runs in a circle, and bites his victim's ear off#StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/4XpMuu9iyJ