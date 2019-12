ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών που επενδύουν στην άμυνα

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για αμυντικές δαπάνες, αναφέρει σχετική έκθεση του ΝΑΤΟ, ωστόσο όπως ανέφερε ο Γ.Γ. της Συμμαχίας, Γ. Στόλτενμπεργκ, η κατάσταση τα τελευταία έτη, τείνει να βελτιωθεί καθώς αυξάνονται τα κράτη-μέλη που ξοδεύουν όλο και μεγαλύτερα ποσά.

Οι τιμές που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα βασίζονται στις τιμές του 2015.

Την περασμένη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, λίγα 24ωρα πριν την Σύνοδο Κορυφής για την 70η επέτειο της Συμμαχίας στο Λονδίνο, ο Γ.Γ. Του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τις μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ. Ο κ. Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι το 2019 οι δαπάνες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά σημείωσαν αύξηση κατά 4,6%.

Εξάλλου, όπως ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ, ως τα τέλη του 2020, οι Σύμμαχοι θα έχουν επενδύσει περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2016, ενώ βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων η συσσωρευμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών μέχρι τα τέλη του 2024 θα ανέρχεται στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Γ.Γ. Της Συμμαχίας: «Πρόκειται για πρωτοφανή πρόοδο και καθιστά το ΝΑΤΟ ισχυρότερο».

Just out: #NATO’s updated defence spending numbers. By the end of 2024, European Allies & Canada will have added an extra 400 billion dollars to their budgets since 2016. This is making NATO stronger. https://t.co/5sarGBG4KE pic.twitter.com/DiGKZQ1Uye