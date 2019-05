Μετά τη Μέι παραιτείται και ο αρχηγός των Φιλελεύθερων, Β. Κέιμπλ

Τη θέση του από πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων αποφάσισε να εγκαταλείψει ο Βινς Κέιμπλ λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Βρετανίδας πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία για την αντικατάσταση του Κέιμπλ ξεκινά από σήμερα ενώ ο ίδιος θα παραδώσει την έδρα του τη σκυτάλη στις 23 Ιουλίου.

Ο 76χρονος Κέιμπλ ακολούθησε τα βήματα της Μέι και παραιτήθηκε από το ρόλο του ηγέτη του ίδιου του κόμματος, προσθέτοντας ότι η τελευταία του μέρα της δουλείας του θα ήταν στα τέλη Ιουλίου.

«Θα είμαι υπερήφανος να παραδώσω ένα μεγαλύτερο, ισχυρότερο κόμμα σε έναν νέο ηγέτη στις 23 Ιουλίου», επισήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κέιμπλ.

After our party’s best ever council election results and a surge of support for the European elections, my thanks to everyone who has helped rebuild the @LibDems. I’ll be proud to hand over a bigger, stronger party to a new leader on July 23rd. https://t.co/gTYVfG99sD #StopBrexit