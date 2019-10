Μέλη του Κογκρέσου εναντίον Τραμπ: «Καταστροφικό χτύπημα για τα εθνικά μας συμφέροντα»

Με ανακοίνωση τους βουλευτές του Αμερικανικού κογκρέσου, τόσο από την πλευρά των Δημοκρατικών όσο και από αυτή των Ρεπουμπλικανών, καταδικάζουν την απόφαση απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία, με αφορμή πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, μέλη των Επιτροπών Άμυνας, Πληροφοριών και Εξωτερικών του Κογκρέσου τα οποία επέστρεψαν από ταξίδι στις περιοχές του Αφγανιστάν, της Τουρκίας, της Συρίας και της Ιορδανίας αναφέρονται «στον κίνδυνο που ελλοχεύει από την τουρκική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τους συμμάχους μας, σε μια περιοχή την οποία προστατεύουν οι Κούρδοι φίλοι μας SDF».

Η ανακοίνωση αφού τονίζει την σημασία των Κουρδικών δυνάμεων στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους αλλά και στην εχθρότητα της Τουρκίας απέναντι τους, προσθέτει χαρακτηριστικά «Η απόφαση αυτή είναι καταστροφική και λανθασμένη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Όχι μόνο θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή αλλά θα είναι δύσκολο στο εξής για τις ΗΠΑ να αποκτήσουν συμμάχους στη μάχη κατά της τρομοκρατίας».

JUST IN: "A misguided and catastrophic blow to our national security interests." Bipartisan congressional delegation (including military and CIA veterans) returns from Turkey-Syria border THIS MORNING to Trump's decision, and immediately condemned it. pic.twitter.com/XWd5vzLIgF