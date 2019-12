Μ. Σχοινάς: Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση - «Η αποτυχία δεν είναι στο μενού»

Τις πρωτοβουλίες, αλλά και γενικότερα την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη Νέα Συμφωνία για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και τα σχέδια της σχετικά με την Ασφάλεια στην ΕΕ, ανέλυσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αρχικά, και αφού τόνισε ότι η Μετανάστευση θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, σημείωσε ότι «πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για ένα βιώσιμο σύστημα ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αλλά οι μελλοντικές προκλήσεις», υπογραμμίζοντας ότι είναι πλέον κοινή η αντίληψη ότι στο θέμα αυτό, όπως είπε, δεν μπορούμε να αποτύχουμε. «Η αποτυχία δεν είναι στο μενού», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο -ο Έλληνας αντιπρόεδρος συντονίζει τις προεργασίες- είπε πως τούτο σημαίνει ότι «τα εξωτερικά σύνορά μας θα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να στηρίξουν τον χώρο της ελεύθερης κυκλοφορίας, που είναι τόσο εμβληματικός για την Ένωσή μας […] Υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης νέας κοινής βάσης σε ένα ζήτημα που έχει διαρκέσει πολύ καιρό. Την ανάγκη για μια νέα συναίνεση για τον πώς διαμορφώνουμε και διαχειριζόμαστε συλλογικά τις πραγματικότητες της μετανάστευσης».

Για να γίνει αυτό «πρέπει να αφουγκραστούμε», είπε ο κ. Σχοινάς και τόνισε ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε - μαζί με την επίτροπο Ι. Γιόχανσον - τον διάλογο με τα κράτη μέλη, ώστε να λάβουν τις θέσεις τους σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης.

«Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης», είπε ο Έλληνας αντιπρόεδρος. Σημείωσε ότι συμμερίζεται αυτή την άποψη και, απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές, και, παρότι είναι νωρίς ακόμη να γίνει λόγος για την ακριβή δομή και το περιεχόμενο του Συμφώνου, συμπλήρωσε ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν στο ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται και να εξετάζονται ξεχωριστά οι διάφορες πτυχές της μετανάστευσης […], και να αναγνωρίζουν ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης είναι αναπόσπαστες μεταξύ τους.

Για τον λόγο αυτό, είπε αναφερόμενος σε συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται η επιτάχυνση της πλήρους εφαρμογής - λειτουργίας του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και η ενίσχυση του αγώνα κατά των λαθρεμπόρων και των διακινητών «που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία για το κέρδος».

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε, επίσης, ότι απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών για όσους δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν πλέον στην ήπειρό μας και η θέσπιση αποτελεσματικότερων διαδικασιών ασύλου, που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των «δευτερευουσών μετακινήσεων», υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτικός δεσμός μεταξύ της Συμφωνίας Σένγκεν και ασύλου είναι σαφής, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα "ελλείμματα" του συστήματος ασύλου για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και «να επιστρέψουμε σε εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν».

Ο κ. Σχοινάς μίλησε επίσης για ανάγκη συμφωνίας ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά με ταλέντα και άτομα με δεξιότητες μέσω της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ αναφέρθηκε και στην οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Σχοινάς είπε ότι πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας παράγοντα στην περιοχή και πρόσθεσε: «Ας είμαστε ειλικρινείς, σε ένα όλο και πιο δύσκολο πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα στο οποίο και οι δύο πλευρές συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε εποικοδομητικά».

