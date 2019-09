Μ. Πομπέο: Η Τεχεράνη πίσω από την επίθεση στην Aramco

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για τις επιθέσεις εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Με σχετικό tweet ο Πομπέο έγραψε "Η Τεχεράνη είναι πίσω από τουλάχιστον 100 επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας την ώρα που ο Ζαρίφ και ο Ρουχανί υποκρίνονται ότι επιθυμούν διάλογο. Εν μέσω αιτημάτων για αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε μια ενέργειακη κεντρική αρτηρία για τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η επίθεση προήλθε από την Υεμένη".

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.