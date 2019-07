Μ. Πομπέο: Επικροτούμε την Ελλάδα για την αναγνώριση του Χ. Γκουαϊδό

Την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας σχολίασε ευμενώς με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τα θετικά σχόλια και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Συγκεκριμένα ο Μάικ Πομπέο σχολίασε μέσω Τwitter την κίνηση της Ελλάδας λέγοντας: «Επικροτούμε την Ελλάδα γιατί συντάχθηκε με τις άλλες 54 χώρες που αναγνωρίζουν τον μεταβατικό πρόεδρο Γκουαϊδό. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται με τη διεθνή κοινότητα σε στήριξη των πολιτών της Βενεζουέλας, καθώς επιδιώκουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ευημερίας και σταθερότητας στη χώρα τους»

We applaud #Greece for joining the 54 other countries that recognize Interim President @JGuaido. The U.S. continues to work with the international community in support of the people of #Venezuela as they seek to restore democracy, prosperity & stability to their country.