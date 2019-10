Λ. Γκρέιαμ: «Κυρώσεις από... την κόλαση για την Τουρκία αν μπει στη Συρία»

Ο Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ υποστήριξε ότι αν η Τουρκία προχωρήσει στην επιχείρηση της στη βορειοανατολική Συρία τότε θα ακολουθήσουν σκληρές κυρώσεις από το Κογκρέσο.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Twitter: «αν η Τουρκία προχωρήσει στην Βορειοανατολική Συρία τότε θα ακολουθήσουν κυρώσεις από την κόλαση - του Κογκρέσου - βαθιές, μεγάλες και καταστροφικές κυρώσεις».

If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.



Wide, deep, and devastating sanctions.