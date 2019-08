Κυρώσεις ΗΠΑ σε εταιρείες που παρέκαμψαν το εμπάργκο στη Β. Κορέα

Σε νέο γύρο κυρώσεων που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να παρακάμψει το εμπάργκο πετρελαϊκών προϊόντων, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε δύο άτομα από την Ταϊβάν και τρεις ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ για δραστηριότητες που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σε δήλωση του.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι οι Jui Pang Shipping Co Ltd, Jui Zong Ship Management Co Ltd (Ταϊβάν) και Jui Cheng Shipping Company Limited (Χονγκ Κονγκ).

Κυρώσεις επέβαλε επίσης στο πλοίο Shang Yuan Bao που φαίνεται εγγεγραμμένο στον Πανάμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν θα αποπυρηνικοποιήσει τη χώρα του, αλλιώς οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν τις κυρώσεις».