Κοίτασμα 53 δισ. βαρελιών πετρελαίου ανακάλυψε το Ιράν

Στην ανακάλυψη τουλάχιστον ενός γιγάντιου κοιτάσματος πετρελαίου προχώρησε το Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Χασαν Ροχανί.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο ανακαλύφθηκε κοίτασμα με τουλάχιστον 53 δισ. βαρέλια πετρελαίου στα νοτιοδυτικά της χώρας στην περιοχή του Κουζεστάν.

Η ανακάλυψη αυτή θα αυξήσει κατά 30% τα αποθέματα του Ιράν τα οποία υπολογίζεται ότι είναι περίπου 155 δισ. βαρέλια σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της BP.

#BREAKING

New oilfield containing 53 billion barrels of crude was discovered in #Iran, President Rouhani announced Sunday pic.twitter.com/DzT8pFnOjY