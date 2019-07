«Μπαράζ» παραιτήσεων στη Βρετανία λόγω...Τζόνσον

Αφότου περάσει το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ ο νέος πρωθυπουργός, αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, 17 υπουργοί έχουν παραιτηθεί ή απαλλαχθεί των καθηκόντων τους, σε αυτό που περιγράφεται από τα βρετανικά μέσα ως «ο ριζικοτερος ανασχηματισμός εδώ και δεκαετίες».

Το έργο του Τζονσον πάντως αναμένεται να είναι δύσκολο καθώς ήδη υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ, ενώ την ίδια πορεία ακολούθησαν τουλάχιστον άλλοι τέσσερις υπουργοί, όλοι υπέρμαχοι του «ήπιου» Brexit.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο νέος αρχηγός των Συντηρητικών έπαιρνε και επίσημα την εντολή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο Χάμοντ υπέβαλε την παραίτησή του για να τον ακολουθήσουν, ο Ρόρι Στιούαρτ, υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης και υποψήφιος για την αρχηγία, ο Ντέιβιντ Λίντινγκτον, αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης Μέι, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γκοκ, ο Λίαμ Φοξ και η Πένι Μορντό, στελέχη και αυτοί της προηγουμένης κυβέρνησης.

Ο δε αντίπαλος του Τζονσον για την αρχηγία, Υπουργός Εξωτερικών Τζερεμι Χαντ θα βρίσκεται εκτός της νέας κυβέρνησης παρά τις πληροφορίες που τον έφερναν ως αναπληρωτή πρωθυπουργό.

Στην προσπάθεια του Τζονσον να σχηματίσει κυβέρνηση, υποστηρίζει στην «Guardian» στενός συνεργάτης του, ο Τζόνσον θα προσπαθήσει να αναδείξει τον διαφορετικό χαρακτήρα της κορυφαίας ομάδας του. «Ο Μπόρις θα σχηματίσει ένα υπουργικό συμβούλιο με όλα τα ταλέντα στο κόμμα, που θα αντικατοπτρίζει πραγματικά τη σύγχρονη Βρετανία», υποστηρίζει ο στενός συνεργάτης του.

What we know so far: half the Cabinet - 16 - have gone in the most brutal reshuffle in decades.



Sacked (10, so far):

Hunt

Mordaunt

Fox

Clark

Hinds

Bradley

Wright

Mundell

Brokenshire

Nokes



Resigned (4):

Hammond

Gauke

Stewart

Perry



Retired (2):

Grayling

Lidington