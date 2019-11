ΗΠΑ: Συνελήφθη άντρας που προσπάθησε να εισβάλει με όχημα στον Λευκό Οίκο

Ένα άτομο συνελήφθη αφότου επιχείρησε να περάσει μέσα στον περίβολο του Λευκού Οίκου με αυτοκίνητο, ακολουθώντας ένα όχημα που είχε άδεια εισόδου, ανακοίνωσε η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

«Το όχημα ακινητοποιήθηκε και το άτομο συνελήφθη αμέσως από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας», ανέφερε στο Twitter η επίλεκτη αστυνομία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου των ΗΠΑ.

An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.



The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87