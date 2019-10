ΗΠΑ: Η Βουλή αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων το ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ η γενοκτονία των Αρμενίων, πριν από έναν αιώνα, μια συμβολική αλλά ιστορική ενέργεια που είναι βέβαιο ότι θα υποδαυλίσει νέες εντάσεις με την Τουρκία.

Η Βουλή, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε με ψήφους 405 υπέρ έναντι 11 κατά το ψήφισμα αυτό που αναφέρει ότι είναι πολιτική των ΗΠΑ να μνημονεύουν ως γενοκτονία τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ 1915-1923.

House adopted the rule for H.Res. 296 - Affirming the United States record on the Armenian Genocide by a vote of 223-191.