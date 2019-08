ΗΠΑ: Στη μαύρη λίστα το ιρανικό τάνκερ - Κυρώσεις στον καπετάνιο

Στη «μαύρη λίστα» έβαλαν οι ΗΠΑ το ιρανικό τάνκερ επιβάλλοντας κυρώσεις στον καπετάνιο του πλοίου με βάση το προεδρικό «εκτελεστικό διάταγμα 13224, το οποίο στοχοθετεί τους τρομοκράτες και όσους προσφέρουν υποστήριξη στην τρομοκρατία ή σε τρομοκρατικές ενέργειες». Η Ουάσινγκτον, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του Reuters, εντείνει τις πιέσει, ενώ την ίδια στιγμή η WSJ αναφέρει ότι το ιρανικό τάνκερ σχεδιάζει να προωθήσει το πετρέλαιο στη Συρία.

«Έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες ότι το δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται στην Ταρτούς της Συρίας. Ελπίζω ότι θα αλλάξει πορεία», ανέφερε ο Πομπέο μέσω Twitter. «Ήταν μεγάλο λάθος να εμπιστευτείτε τον Ζαρίφ», πρόσθεσε αναφερόμενος στον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ο οποίος παρείχε διαβεβαιώσεις στη Βρετανία πως το τάνκερ δεν θα πήγαινε να παραδώσει πετρέλαιο στη Συρία παραβιάζοντας κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ.

FM @JZarif guaranteed to the UK that the IRGC oil tanker #Grace1 / #AdrianDarya1 would not head to Syria. We have reliable information that the tanker is underway and headed to Tartus, Syria. I hope it changes course. It was a big mistake to trust Zarif. pic.twitter.com/ZJ06MWjvCO