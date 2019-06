ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν στο τάνκερ θραύσματα νάρκης που μοιάζουν με αυτές του Ιράν

Εμπειρογνώμονες του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, παρουσίασαν σήμερα βιομετρικά στοιχεία, κυρίως δακτυλικά αποτυπώματα όπως και αποτυπώματα χεριών, από ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση στις 13 Ιουνίου στη Θάλασσα του Ομάν, αναφέροντας πως τα στοιχεία αυτά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποινική έρευνα κατά των ατόμων που ευθύνονται.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ειδικοί του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ παρουσίασαν επίσης θραύσματα μαγνητικής νάρκης και μαγνήτη που αφαίρεσαν από το δεξαμενόπλοιο, σημειώνοντας ότι η νάρκη αυτή φέρει εκπληκτική ομοιότητα με τις ιρανικές.

«Η μαγνητική νάρκη που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είναι αναγνωρίσιμη και επίσης φέρει εκπληκτική ομοιότητα με τις ιρανικές νάρκες που έχουν ήδη εκτεθεί δημοσίως στις ιρανικές στρατιωτικές παρελάσεις», σημείωσε κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου ο Σον Κίντο, επικεφαλής ομάδας δυτών διάσωσης με εξειδίκευση στις εκρηκτικές ύλες της Κεντρικής Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων (NAVCENT) των ΗΠΑ από τις εγκαταστάσεις της στο λιμάνι της Φουτζέιρα.

Τις προηγούμενες ημέρες οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που όπως υποστηρίζουν απεικονίζει στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς προσεγγίζουν το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια και κατόπιν αφαιρούν μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί από το πλευρό του κύτους του τάνκερ, καθώς και μια φωτογραφία που εικονίζει τη νάρκη πάνω στο πλοίο πριν απομακρυνθεί.

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf