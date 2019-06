ΗΠΑ: Βίντεο με Ιρανούς να αφαιρούν από το τάνκερ νάρκη που δεν εξερράγη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που όπως υποστηρίζουν απεικονίζει στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς προσεγγίζουν το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση χθες στον Κόλπο του Ομάν και κατόπιν αφαιρούν μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί από το πλευρό του κύτους του τάνκερ, καθώς και μια φωτογραφία που εικονίζει τη νάρκη πάνω στο πλοίο πριν απομακρυνθεί.

«Στις 16:10 τοπική ώρα ένα περιπολικό πλοίο κλάσης Γκαστί του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προσέγγισε το M/T Kokuka Courageous και παρατηρήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε καθώς απομάκρυνε μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί», ανέφερε ο πλοίαρχος του αμερικανικού ΠΝ Μπιλ Έρμπαν σε ανακοίνωση του την οποία διένειμε ηλεκτρονικά, προσθέτοντας «το βίντεο επισυνάπτεται».

Στην ύπαρξη αυτού του βίντεο αναφέρθηκε λίγες ώρες νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf