Ιαπωνία: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Χαγκίμπις

Ο ισχυρός τυφώνας Χαγκίμπις, που έπληξε την ανατολική και την κεντρική Ιαπωνία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, δήλωσαν Ιάπωνες αξιωματούχοι.

Ο Χαγκίμπις έφερε βροχοπτώσεις «χωρίς προηγούμενο», σύμφωνα με Ιάπωνες μετεωρολόγους, με αποτέλεσμα να προκληθούν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Προηγούμενος απολογισμός, που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς, 106 τραυματίες και τουλάχιστον 15 αγνοούμενους. Δεν έγινε σαφές εάν τα επιπλέον θύματα για τα οποία έκαναν λόγο οι αξιωματούχοι συγκαταλέγονταν στους αγνοούμενους.

Οι αρχές είχαν προτρέψει χθες 6 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν επειγόντως από τις εστίες τους σε περιοχές που θα πλήττονταν από τον τυφώνα, κατά εκτιμήσεις τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 1958 στην Ιαπωνία.

[Update 10/13/2019]

