Η παραίτηση Μέι δεν αλλάζει τη στάση της Ε.Ε. για το Brexit

Η παραίτηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι δεν αναμένεται να αλλάξει τίποτα ως προς τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ πληροφορήθηκε την ανακοίνωση της πρωθυπουργού και δεν αισθάνθηκε καμία χαρά. Έχει εκτιμήσει την συνεργασία του με την Τερέζα Μέι την οποία σέβεται και θεωρεί θαρραλέα γυναίκα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μίνα Αντρέεβα.

«Θα σεβασθούμε τον νέο πρωθυπουργό, αλλά τίποτε δεν αλλάζει στη θέση που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως προς την συμφωνία της αποχώρησης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σημειώνεται ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής τον Απρίλιο, αποφάσισαν μια ευέλικτη παράταση των διαπραγματεύσεων του Βrexit μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο βασικός διαπραγματευτής της Ε.Ε. για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην Τερέζα Μέι και την ευχαρίστησε για την επιμονή της για μια «κανονική» έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

I would like to express my full respect for @theresa_may and for her determination, as Prime Minister, in working towards the #UK’s orderly withdrawal from the EU.