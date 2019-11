Η Γερουσία ενέκρινε νόμο υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ

Σαφές μήνυμα προς το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα αποτελεί η έγκριση από την Γερουσία των ΗΠΑ της Πράξης «Υπέρ της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ», εν μέσω φόβων ότι θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση του Πεκίνου.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πλέον μένει μόνο η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να γίνει νόμος.

The U.S. Senate took a stand today and told the Chinese Communist Party they will be held accountable for the erosion of #HongKong’s autonomy and its repression of fundamental freedoms. #HongKongHumanRightsandDemocracyAct. https://t.co/qwqIIluZP5